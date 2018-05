Die Abteistadt schunkelt sich (wieder) ein

Der Prümer Sommer geht in seine 27. Ausgabe. Der Volksfreund präsentiert diesmal einen Joe-Cocker-Abend. Von Frank Auffenberg

Schnell den Kalender und einen Stift gezückt: Pünktlich vier Wochen, bevor der Prümer Sommer in die schon 27. Runde geht, wurde gestern das Programm vorgestellt.

„Wir staunen selber darüber, wie schnell die Zeit vergeht. Es scheint so, als hätten wir doch gerade erst das 25. Jubiläum gefeiert“, sagt Stadtbürgermeisterin Mathilde Weinandy. Sie sei dankbar für die vielen helfenden Hände, die Jahr für Jahr solch ein gutes Programm auf die Beine stellten, sagt sie. Wie beliebt das Programm sei, merke man auch daran, dass über das ganze Jahr Bands nach Auftrittsmöglichkeiten fragten. „Wir haben anscheinend unter Musikern einen guten Ruf.“

„So kommt auch immer eine gute Mischung aus Bekanntem und Neuem zusammen“, sagt Manfred Schuler, Organisator bei der Verbandsgemeinde Prüm. Traditionell werde der Prümer Sommer wieder mit einem Festtag eröffnet. Los geht es am Sonntag, 24. Juni, im Zentrum der Absteistadt. „Wegen der noch immer laufenden Umbauarbeiten auf dem Hahnplatz ist das Bühnenprogramm erneut sehr Prümer-Sommer-Platz-lastig.“

„Es beginnt diesmal schon um 10 Uhr dort. Die Caritas-Sozialstation Prüm-Arzfeld feiert ihr 40-Jähriges, die Tafel Prüm wiederum ihre Gründung vor zehn Jahren. Es bot sich an, beides mit einem Open-Air-Gottesdienst zu feiern“, sagt Schuler. Eine Stunde später beginne dann das Straßenfest mit dem Krammarkt, dem Antik- und Trödelmarkt auf dem Ausstellungsgelände, dem Kinderflohmarkt auf dem Tiergartenplatz und um 12 Uhr dann auch der verkaufsoffene Sonntag des Prümer Einzelhands. „Besonders freut uns, dass auch das Jugendmusikfestival wieder mit dabei ist - zum elften Mal“, sagt Schuler. Beschlossen wird der Tag gegen 18 Uhr mit dem Auftritt des Sinfonischen Blasorchesters Bitburg-Prüm.

Vier Tage später beginnt am 28. Juni, der donnerstägliche Konzertreigen mit einem Auftritt von „Fused - die Rockfeinschmecker“. Beim zweiten Abend habe man einen vielfachen Wunsch erhört und nach zehn Jahren erneut „I Dolci Signori“ eingeladen, um erneut einen mitreißenden Mix von Italo-Pop-Klassikern zu spielen. „Die Band war vor zehn Jahren schon einmal in Prüm. Oft wurden wir gefragt, ob sie wiederkommt, am 5. Juli ist es nun endlich soweit“, sagt Schuler.

Und auch der dritte Konzertabend wird einen alten Bekannten nach Prüm zurückholen. Der Trierische Volksfreund präsentiert dann am Donnerstag, 12. Juli, die Band Midnight Groove, die sich den Hits von Joe Cocker verschrieben hat

Weiter geht es am 19. Juli, mit „Regatta de Blanc“ und den Hits von Sting und The Police. Eine Woche später tritt am 26. Juli Klangbild auf und präsentiert große Pophits im akustischen Gewand. Ein Novum erwartet die Gäste am 2. August. „Zum ersten Mal gibt es eine Mallorca-Party“, sagt Schuler. Statt großer Band treten dann Marry, Rick Arena, Ingo ohne Flamingo abwechselnd auf und werden von DJ Chris Mega beim Halbplayback unterstützt. Zum Kölschen Abend wiederum am 9. August werden schließlich die Dompiraten aufspielen.

Höhepunkt des 27. Prümer-Sommers ist der Besuch von „We rock queen“ am 16. August. „Frank Rohles von den Roxxbusters wird dann mit Band die großen Hits von Queen spielen – ein musikalischer Hochgenuß“, sagt Schuler.

Wie gewohnt werde jeder Konzertabend übrigens nicht auf, sondern wie immer neben der Bühne eröffnet. „Jeweils um 18 Uhr beginnt dort das Kinderprogramm. Es wird von unseren drei Kindertagesstätten gestaltet“, sagt Mathilde Weinandy.

Für drei Abende sei zudem ein externes Team gebucht worden, sagt Schuler. „Es wird zudem eine Märchenbühne kommen, ein Kinderquiz und wieder der Mitmachzirkus ‚Oh Larry Spielevents’“

Neu sei der Internet-Auftritt des Festivals, sagt Schuler. „Der Alte war schon sehr in die Jahre gekommen. Wir mussten ihn komplett erneuern. Nun läuft er aber auch auf allen mobilen Geräten“, sagt Schuler. Knapp 60♦000 Euro koste der Prümer Sommer mit allem Drum und Dran, sagt Mathilde Weinandy. Dank der 27 Sponsoren, der Verbandsgemeinde Prüm und der Tourist-Information komme man ohne Zuschüsse aus.

Weitere Details zum Programm des Prümer Sommers finden Sie im Internet unter:

www.pruemer-sommer.de