Einfach mal schnell sicherer machen

Aus Schönecken in die Welt

Die PUK Group GmbH & Co. KG hat ihren Firmensitz in Berlin und bietet international Lösungen für die Kabelverlegung an. Das mittelständische Unternehmen ging 1969 aus dem Zusammenschluss der Firmen Hermann Pohl OHG (gegründet 1951) und Anton Klein OHG (gegründet 1935) hervor. Jährlich werden mehr als 20 000 Tonnen Stahl zu Kabelrinnen, Kabelleitern, Gitterbahnen, Weitspannkabeln und Tragsystemen verarbeitet. Die Firma ist mit sechs Produktionsstandorten – davon zwei in Deutschland – und 30 Vertriebsstandorten in elf Ländern vertreten.Das Werk in Schönecken ist neben der Zentrale in Berlin der zweite Produktionsstandort in Deutschland. Es wurde 1964 von der Firma Anton Klein gegründet. Dort arbeiten derzeit 120 Mitarbeiter.