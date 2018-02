Prüm ist verloren – zumindest bis Aschermittwoch

Von Fritz-Peter Linden

Eiskalt, so wie die Temperaturen am Donnerstagmorgen, haben die Weiber wieder in Prüm die Macht übernommen: Um 11.11 Uhr schossen die Möhnen vom Hohner-Club, wie von der Tarantel gestochen, die Treppe zum Rathaus hinauf, machten mit gnadenlosem Blick die Stadtbürgermeisterin aus und entrissen Mathilde Weinandy in einem Akt beispielloser Brutalität die Kasse.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

Unterstützt wurden sie dabei wieder von paramilitärischen Gruppen, unter anderem der Prümer Ehrengarde, die ohne Prinz, aber mit beeindruckendem Drill die Bürgermeisterei in Beschlag nahmen.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV