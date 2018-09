später lesen Karriere Realschule lädt Schulabgänger zur Berufsinfomesse Teilen

Twittern

Teilen



Angehende Schulabgänger können sich bereits zum neunten Mal bei der Berufs-Informations-Messe (BIM) der Realschule plus Bleialf am Sonntag, 16. September, von 11 bis 16 Uhr über die Möglichkeiten informieren, die der Ausbildungsmarkt in der Region zu bieten hat. Von Frank Auffenberg