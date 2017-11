später lesen Realschule plus präsentiert neues Theaterstück Teilen

Prüm (red/fpl) Der Kurs Darstellendes Spiel der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm bereitet seine nächste Theateraufführung vor. Titel des Stücks von Andreas Galk, das die Schüler an ihre Verhältnisse angepasst haben: "Was heißt denn schon normal?" Themen sind Drogen, Vorurteile, Klischees - wie sie entstehen, wie man damit umgeht.