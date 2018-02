Skifahren nur eingeschränkt möglich

Das Skigebiet am Schwarzen Mann muss heute wegen Regenfällen geschlossen bleiben. Von Frank Auffenberg

Eisregen hat kurzfristig für einen Stopp des Liftbetriebs im Wintersportgebiet am Schwarzen Mann gesorgt. Die Betreiber teilen mit, dass geplant ist, die Lifte am morgigen Freitag, 16. Februar, wieder um 10 Uhr in Betrieb zu nehmen. Aktuelle Informationen zu den Öffnungszeiten am Schwarzen Mann gibt es auf der Internetseite www.skiverleih-schwarzermann.de

Das Skigebiet in der Prümer Wolfsschlucht ist laut aktuellem Wintersportbericht heute ab 13.30 Uhr geöffnet. Die Lift fahren bis 17 Uhr.

Details zur Wolfsschlucht im Internet unter www.ski-klub-pruem.de.