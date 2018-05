später lesen Soziales Defekte Dinge gemeinsam Reparieren Teilen

(red) Im Haus der Jugend dreht sich am Samstag, 16. Juni wieder alles ums Reparieren. Zwischen 10 und 13 Uhr stehen verschiedene Fachleute zur Verfügung: Näherinnen, Elektriker, Schreiner, Computerkenner und Mechaniker helfen kostenlos bei Reparaturen von Gegenständen, wo die Reparatur im Fachhandel nicht mehr möglich oder absolut unwirtschaftlich ist. Auch Näherinnen bieten ihre Hilfe an und helfen nicht nur beim Nähen oder Stopfen von kaputten Sachen, sondern geben auch wichtige Tipps bei anderen Handarbeiten. Jeder ist eingeladen, mit seinen kaputten Gegenständen vorbei zu kommen. Für die Reparatur fallen keine Kosten an.