später lesen Wanderung Rundwanderung führt um den Schwarzen Mann Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Bleialf-Schneifel lädt ein zu einer Rundwanderung am Sonntag, 13. Mai. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Marktplatz in Bleialf, die Teilnehmer fahren von dort mit Autos zum Startpunkt am Blockhaus Schwarzer Mann. Die Wanderung führt zunächst nach Wascheid, vom dortigen Stausee geht es durchs Mehlental und den Kammerwald zurück. Streckenlänge: zwölf Kilometer. Mitglieder und Gäste sind eingeladen.