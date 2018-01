In Nimshuscheid ist ein Schäferhund vergiftet worden.

Wie die Polizei Prüm mitteilte, wurde am Samstag auf einem Privatgrundstück in der Hauptstraße in Nimshuscheid ein Köder mit Rattengift ausgelegt. Ein drei Jahre alter, reinrassiger Schäferhund wurde durch den Köder vergiftet. Der Schäferhund verendete qualvoll. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Prüm, Tel. 06551-9420.

(red)