später lesen Scheunenbrand: Defekter Holzofen Teilen

Twittern

Teilen



Büdesheim (red) Ein Scheunennebengebäude ist am Samstagnachmittag in Büdesheim in Brand geraten. Ein Teil der Dachkonstruktion der Scheune sowie das Inventar sind dabei in Mitleidenschaft gezogen worden, wie die Polizei gestern mitteilte.