später lesen Scheunenbrand Scheunenbrand in Büdesheim löst Feuerwehreinsatz aus Teilen

Twittern

Teilen



Am Samstagnachmittag ist es in Büdesheim (Kreis Bitburg-Prüm) zu einem Brand eines Scheuennebengebäudes gekommen. Ein Teil der Dachkonstruktion der Scheune sowie das Inventar sind hierbei in Mitleidenschaft gezogen worden, so die Polizei.