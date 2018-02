später lesen Freizeit Schnellkochkurs bei den Landfrauen Teilen

Wenn es schnell gehen muss, bieten sich Rezepte aus einem Topf an. Die Landfrauen Prüm bieten zwei Kochkurse an, bei denen Interessenten lernen, wie man in kurzer Zeit ein Essen zubereiten kann. Informationen über Warenkunde runden den Vortrag ab. Kostproben und Rezeptblätter verführen zum Nachkochen daheim. Termine für den Kurs sind in Pronsfeld am Donnerstag, 22. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus. Anmeldungen bei Elfriede Valentin, Telefon06556/ 281, und in Sellerich,