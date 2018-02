später lesen Freizeit Schnitzkurs in Watzerath Teilen

Der Verein zur Förderung künstlerischen Wirkens in Weißenseifen bietet am Wochenende, 17./18. März, einen Kurs für die Kunst des Schnitzens an. Die Karlsruher Bildhauerin Laura Danzi bietet Hilfestellung beim Gestalten von Köpfen, Figuren oder Masken in Holz an. Der Kurs ist ebenfalls für das Kennenlernen des Holzbildhauens geeignet und findet wie zuvor in den Werkstatträumen von Hans-Josef Schütz in Watzerath statt.