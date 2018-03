Schnuppertag an der Realschule plus

(red) Die Realschule plus Bleialf bietet Kindern aller Altersstufen, für die ein Schulwechsel zum Schulhalbjahr oder Schuljahresende ansteht, einen Schnuppertag an. Dieser findet am Samstag, 20. Januar, von 10 bis 13 Uhr in den Räumen der Realschule plus Bleialf statt. Dabei werden Kinder zum Mitmachen im Unterricht angeregt und Fragen der Erwachsenen zum Konzept und den Projekten der Schule mit freiwilligem Ganztagsangebot beantwortet. Alle Besucher erhalten die Gelegenheit, das Gebäude sowie das Profil der Schule kennenzulernen.