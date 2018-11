Zwei Jahre auf Bewährung für Drogenkurier

Das Schöffengericht verurteilt Angeklagten wegen der Einfuhr von über 5000 Amphetamintabletten.

(ma) Wegen unerlaubter Einfuhr von 5117 Amphetamintabletten und der Beihilfe zum unerlaubten Handeln mit Betäubungsmitteln hat das Schöffengericht Bitburg – unter Vorsitz von Richter Udo May – einen 42 Jahre alten Angeklagten zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Zudem wurde ein Fahrverbot von zwei Monaten verhängt.

Der aus Syrien stammende Familienvater, der in den Niederlanden lebt, war im Juli dieses Jahres auf der A 60, in der Gemarkung Prüm, in Richtung Bitburg unterwegs, als er in eine Fahrzeugkontrolle geriet. Beamte des Hauptzollamtes Koblenz entdeckten dann bei der Durchsuchung in seinem Wagen vier Päckchen mit Amphetamintabletten mit einem Nettogewicht von 828 Gramm. Die Amphetamintabletten und der Wagen des Syrers wurden sichergestellt.

Der Angeklagte hatte die Drogen als Kurier in den Niederlanden übernommen und sollte sie nach Saarbrücken bringen. Für diese Fahrt sollte er von den Hintermännern des Drogendeals 500 Euro erhalten. Doch dazu kam es nicht, stattdessen wurde der Kurier am 17. Juli festgenommen und musste am 18. Juli seine Untersuchungshaft antreten.

Zwar konnte der Angeklagte Angaben zu den Hintermännern des Drogendeals machen, dennoch konnten keine weiteren Täter ermittelt werden, wie Claudia Stadler, Direktorin des Amtsgerichts Bitburg auf TV-Anfrage mitteilt.

Da das Schöffengericht die Kurierfahrt und die Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Drogen als minder schweren Fall einstuft, wurde die Bestrafung zur Bewährung ausgesetzt.

Dem 42-Jährigen kam zudem zugute, dass er nicht vorbestraft war, sein Vergehen einräumte und dass er letztendlich nicht zu den „Strippenziehern“ des Drogendeals gehörte. Für das Strafmaß war auch entscheidend, dass der Syrer bereits seit dem 18. Juli in Untersuchungshaft saß. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens und seine eigenen Auslagen. Das Urteil ist rechtskräftig.