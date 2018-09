später lesen Schule Schüler der Realschule plus Bleialf laufen für den guten Zweck FOTO: tv / Schule FOTO: tv / Schule Teilen

(red) Die Schüler der Realschule plus Bleialf nahmen bereits zum dritten Mal an der „Aktion Lebensläufe“ teil und unterstützen damit ein Projekt der Welthungerhilfe. Dabei liefen sie 30 Minuten auf einem Rundkurs durch Bleialf und versuchten, so viele Kilometer wie möglich zu erreichen.