(red) Ein Konzert zum Mitmachen und Zuhören gibt es am Sonntag, 16. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche des Dominikus-Savio-Hauses in Jünkerath. Mitwirkende sind Schüler der Musikschule Steffi Peters und der Don-Bosco-Musikschule.