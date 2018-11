später lesen Medien Schüler bieten Medienberatung für Senioren an Teilen

Das Mediencafé des Hauses der Jugend geht am Mittwoch, 28. November, in die nächste Runde. Von 15 bis 18 Uhr bieten dann Schüler des Beruflichen Gymnasiums Prüm eine Anlaufstelle für die älteren Techniknutzer an.