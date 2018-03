später lesen Schulen Zwei Prümer Schulen bieten Orientierung Teilen

Twittern

Teilen



Die Kaiser-Lothar-Realschule plus und das Regino-Gymnasium Prüm laden am Donnerstag, 11. Januar, 19.30 Uhr, zum Informationsabend im Musiksaal der Realschule ein. Thema ist das pädagogische Konzept der gemeinsamen Orientierungsstufe. Außerdem auf dem Programm: das Projekt „Sportklasse 2018“. Eingeladen sind die Eltern und Erziehungsberechtigten aller Kinder in den vierten Grundschulklassen sowie alle Interessierten aus dem Altkreis Prüm und der Verbandsgemeinde Obere Kyll.