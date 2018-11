(red) Der SKFM Prüm und die VHS Prüm bieten eine Betreuerschulung für alle Bürger in der Aula im Alten Konvikt Prüm an. Die Teilnahme ist kostenlos.. Termine: Dienstag, 6. November, Donnerstag, 8. November, Dienstag, 13. November, Donnerstag, 15. November, Donnerstag, 22. November, jeweils 19 Uhr. Referent: Reinhold Seiwert, SKFM Prüm.

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat. Das Angebot richtet sich an all jene, die einmal etwas genauer wissen möchten, was es mit rechtlicher Betreuung und Vorsorgevollmacht auf sich hat.

Anmeldung unter 06551/980887.