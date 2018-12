später lesen Schule Sekretärin Ute Barz verabschiedet FOTO: TV / Wilfried Kootz FOTO: TV / Wilfried Kootz Teilen

(red) In einer bewegten Schulversammlung verabschiedete das Lehrerkollegium, die Schülerschaft sowie die Elternvertretung der Astrid-Lindgren-Schule ihre langjährige Sekretärin Ute Bartz. Nach 48 Jahren in der Arbeitswelt, davon fast 30 Jahre als Sekretärin in der Prümer Förderschule, geht Ute Bartz in den Ruhestand.