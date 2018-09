später lesen Bewegung Senioren-Tanzkurs in Rommersheim Teilen

Kreistänze, Paartänze und Blocktänze – was sich dahinter verbirgt, erfährt man in einem neuen Kurs der Katholischen Erwachsenenbildung Westeifel für alle Senioren. Er beginnt am Montag, 8. Oktober, 19.45 Uhr, in der alten Schule in Rommersheim.