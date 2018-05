später lesen Geschichte Führung und Infos zur Talsperre Teilen

Eine historische Führung in Vogelsang mit dem Themenschwerpunkt Urfttalsperre sowie eine geführte Nationalpark-Wanderung zur Urfttalsperre bietet das Zentrum Vogelsang am Sonntag, 6. Mai, in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) anlässlich dessen 25-jährigen Geburtstags an. Ganztägig gibt es zudem einen Info-Stand in der ehemaligen Wandelhalle am Besucherzentrum von Vogelsang IP.