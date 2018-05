Sportverein Arzfeld feiert Jubiläum

Der Sportverein FSV Arzfeld 1948 wird 70 Jahre alt und feiert seinen runden Geburtstag in Verbindung mit dem Sportfest am Wochenende vom 25. bis 27. Mai.

(red) Der Sportverein FSV Arzfeld 1948 wird 70 Jahre alt und feiert seinen runden Geburtstag in Verbindung mit dem Sportfest am Wochenende vom 25. bis 27. Mai. Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von MdB Patrick Schnieder. Auftakt ist am Freitag, 25. Mai, mit dem Festkommers anlässlich des 70-jährigen Bestehens des FSV Arzfeld unter Mitwirkung des Musikvereins Arzfeld. Beginn ist um 20 Uhr im Festzelt auf der Sportanlage. Disco undTanz mit der Band „Timeless“ stehen am Samstag, 26. Mai, ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Programm. Am Sonntag, 27. Mai, wird ab 13 Uhr das Raiffeisenturnier 2018 ausgetragen.