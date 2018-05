später lesen Soziales Sprechtag beim Jugendamt Teilen

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bietet einen Sprechtag in Prüm am Mittwoch, 2. Mai, an. Er findet von 9 bis 12 Uhr in Zimmer 123 (Erdgeschoss) der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm statt.