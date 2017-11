später lesen Sprechtag des Landesamtes Teilen

Prüm (red) Ein Sprechtag des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung findet am Mittwoch, 6. Dezember, von 9 bis 12 Uhr im Zimmer 123 (Erdgeschoss) der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm, Tiergartenstraße 54, in Prüm statt. Dabei gibt es Hilfe in Schwerbehindertenangelegenheiten, zum Beispiel bei der Antragstellung, bei der Aufnahme von Widersprüchen, beim Ausfüllen von Fragebogen und bei der Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen.