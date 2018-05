Stadtrat Prüm hadert mit etlichen Verkehrsproblemen

Fuhrweg, Wenzelbachstraße, Bahnhofstraße, St. Vither Straße: Die Fraktionen im Stadtrat Prüm haben am Dienstagabend vor allem über echte oder gefühlte Verkehrsprobleme diskutiert.

So kritisieren Anwohner das Verhalten von Autofahrern in der Wenzelbachstraße: Viel zu schnell seien dort einige unterwegs. Ähnliches, sagte Bodo Hiltawski (SPD), gelte auf der B 410 (Bahnhofstraße-St. Vither Straße), und zwar an der Stelle, wo sie vom Radwegg gequert wird. Immerhin: Mehr als ein halbes Jahr nach einer Verkehrsschau an der Stelle soll nun die Kreisverwaltung eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 60 auf 50 Kilometer pro Stunde veranlassen.

Am Fuhrweg, der in den Kreisverkehr am Hahnplatz mündet, beklagen Anwohner eine Engstelle wegen der dort eingerichteten Parkplätze. Dem Wunsch, zwei Flächen zu streichen, entsprach der Rat aber nicht. Tenor: Erst abwarten, bis am Hahnplatz alle Arbeiten abgeschlossen sind, und dann die Situation noch einmal prüfen. Bernd Weinbrenner (SPD) wiederum brachte eine Umgehung für den Stadtteil Niederprüm ins Spiel: Die Verkehrsbelastung für die Bürger dort sei unerträglich. Ausführlicher Bericht folgt.