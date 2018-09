Es ist doch immer wieder das Gleiche!

Dass sie nicht vor der eigenen Haustür kehre, kann man ihr also nicht vorwerfen. Was die Stadtchefin ärgert, sind die ganzen Kippen, die am Fahrbahnrand und im neuen Hahnplatzpflaster liegen. „Ich brauch dafür so einen Handstaubsauger“, sagt sie. Immerhin: Der Herr rechts, ein gewisser Aloysius Söhngen, hat kraft seines Amtes als Chef der Verbandsgemeinde zugesagt, das Ding zu bezahlen. Solange er nicht selber ran muss. ⇥Foto: Fritz-Peter Linden

