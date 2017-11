später lesen Stall-Anbau gerät in Roth in Brand, niemand verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Roth bei Prüm (fpl) Der Stall eines älteren Anwesens in der Hauptstraße von Roth ist in der Nacht auf Mittwoch in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei Prüm meldeten benachbarte Anwohner gegen 1.30 Uhr das Feuer, dessen Flammen bereits aus dem Dachstuhl schlugen.