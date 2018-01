später lesen Musik Start in die neue Konzertsaison Teilen

(red) Die Evangelische Kirchengemeinde Prüm startet am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr in die neue Konzertsaison. Michael Porr, Kantor an der Leverkusener Bielertkirche, gestaltet ein Konzert an der Orgel. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Nicolaus Bruhns, Vincenzo Bellini und eigene Improvisationen. Von sich selbst sagt er, dass er seine musikalischen Wurzeln im Jazz und der englischen Romantik habe.