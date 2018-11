Die Vorweihnacht beginnt heute in der Abteistadt

Um 17 Uhr beginnt dann der Budenzauber am Johannismarkt, der morgen am frühen Nachmittag mit Musik und Kindervergnügen für gute Zwecke fortgesetzt wird. Auf dem Hahnplatz ist von 9 Uhr an der Adventsbasar der Astrid-Lindgren-Schule aufgebaut (bis 16 Uhr). Und um 20 Uhr spielen die Bläser des Musikvereins wieder ihr jährliches Konzert mit weihnachtlichen Liedern rund um den Hahnplatz.