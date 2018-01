Steinmehlener Jugend spendet 1300 Euro

(red) Zum siebten Mal richtete die Steinmehlener Jugend im Dezember im Feuerwehrhaus der Dorfgemeinschaft ihr vorweihnachtliches Glühweinfest aus. Neben Essen und Getränken ist eine Verlosung fester Bestandteil der Veranstaltung. Wie immer ging der Erlös an einen guten Zweck, dieses Jahr an den Verein „Ein Geschenk für Kinder aus Prüm“. „Ich finde es toll, dass Steinmehlen eine so aktive und engagierte Jugend hat“, sagt Jürgen Schalz vom Verein „Ein Geschenk für Kinder“, besonders, weil die Veranstaltung derzeit „nur“ von sieben Jugendlichen auf die Beine gestellt wird – Jana Schoos, Maria Holz, Lisa Holz, Stefan Holz, Anna-Lena Holz, Laura Schoos und Sarah Kauth. Das Bild zeigt (von links) Lisa Holz, Jana Schoos, Maria Holz, Jürgen Schalz. ⇥Foto: VEREIN