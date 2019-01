später lesen Sternsinger Sternsinger Ringhuscheid bringen Segen FOTO: TV / Michael Fischer FOTO: TV / Michael Fischer Teilen

(red) Pfarrer Georg Josef Müller hat am Dreikönigstag 17 Sternsinger in einem festlichen Gottesdienst ausgesendet, um den Segen Gottes zu den Menschen in der Pfarrei zu bringen. Die Kinder und Jugendlichen sammelten für behinderte und benachteiligte Kinder in Peru.