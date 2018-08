Stihl Magnesium Druckguss begrüßt neue Azubis

(red) Der Start in Ausbildung beziehungsweise Studium ist etwas ganz Besonderes. Stihl erleichtert den Berufsstart mit Einführungstagen und gibt den Auszubildenden gleich zu Beginn den bestmöglichen Einstieg und vermittelt fundierte Grundlagen über den Betrieb und den Aufbau des Unternehmens.

Der erste Tag startete mit einem Kennenlernen des neuen Arbeitsgebers, den ersten Ansprechpartnern und natürlich der Azubi-Kolleginnen und Kollegen, die fortan den neuen Lebensabschnitt miteinander teilen dürfen. In den Einführungstagen wurden Themen wie „Arbeitssicherheit und Umweltschutz“ und „Das Miteinander bei Stihl“, ein Crash-Kurs „Wirkungsvoll präsentieren“ und die rechtlichen Grundlagen des Ausbildungsvertrages vermittelt. In Gruppen erkundeten die neuen Auszubildenden zwölf Fachbereiche des Unternehmens, um dann allen die Erkenntnisse in einer Abschlusspräsentation darzulegen. Nach den Tagen voller Informationen starten die neuen Auszubildenden gut vorbereitet in das Arbeitsleben. ⇥Foto: Stihl