Die Fräse frisst sich heran, der Verkehr muss ausweichen

Gerade haben wir über die Sanierung der Willwerather Talbrücke berichtet – sie beginnt am Sonntag, 5. August (TV von Samstag). Und schon wird die Bundesstraße 51 ein paar Kilometer weiter bereits wieder zur Baustelle, wenn auch längst nicht für eine so lange Zeit.

Während die Arbeiten an der Brücke bis Dezember dauern, soll es auf dem Abschnitt zwischen Reuth und Olzheim erheblich flotter gehen: Von kommendem Montag an will dort die Straßenmeisterei Prüm mit Fräse und Fertiger anrücken – bis voraussichtlich Freitag, 10. August, und auf der Fahrbahn schadhafte Stellen herausschneiden und neu asphaltieren.

„Am Montag kommt die Fräse“, sagt Straßenwärtermeister Peter Schmitz, „und im Anschluss fahren wir direkt mit dem Fertiger nach.“ Insgesamt müsse man auf allen drei Fahrspuren arbeiten, „deshalb können wir den Verkehr auch nur einseitig fließen lassen“. Daher werde die B 51 auf diesem Abschnitt von Montag, 6. August, 8 Uhr, bis Freitag, 10. August, ebenfalls 8 Uhr, halbseitig gesperrt.

An den ersten beiden Tagen soll der Verkehr in Richtung Köln umgeleitet werden. Von Mittwoch bis Donnerstag gelte dann das Gleiche für alle, die in Richtung Trier unterwegs sind.

Die Umleitung verläuft über die Landesstraße 23 und durch Olzheim, Neuendorf und Reuth. In den Dörfern bedeutet das an diesen Tagen eine deutlich erhöhte Belastung, weil jeden Wochentag zirka 12 000 Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs sind, vom Motorrad bis zum Sattelschlepper. Deshalb muss die Straße auch bereits wieder ausgebessert werden, nachdem man dort erst vor zwei Jahren schadhafte Stellen erneuerte – und bevor sie dann grundsaniert werden soll. Der Termin dafür steht noch nicht fest.