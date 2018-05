Ihr Name

Wie bereits angekündigt, muss die Ortsdurchfahrt in Irrhausen demnächst wieder gesperrt werden. Grund ist der weitere Ausbau der Bundesstraße 410. Die Sperrung gilt nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität in Gerolstein von Mittwoch, 16. Mai, bis voraussichtlich Donnerstag, 17. Mai. In dieser Zeit werden Asphaltarbeiten zwischen den Ortseingängen vorgenommen. Eine Umleitung ist eingerichtet.