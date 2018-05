Straße muss wegen Arbeiten weiter gesperrt bleiben

Der Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein teilt mit, dass wegen der laufenden Arbeiten (der TV berichtete) die Landesstraße 1 zwischen Habscheid und Großkampenberg noch bis Montag, 14. Mai, gesperrt bleiben muss. Dann folgen die Arbeiten am Abschnitt zwischen Großkampenberg und der Einmündung von L 1 und K 157 in Heckhuscheid. Dafür muss bis voraussichtlich Freitag, 29. Juni, auch dort eine Vollsperrung eingerichtet werden. Eine Umleitung wird eingerichtet und ausgeschildert. Über den letzten Bauabschnitt will der Landesbetrieb rechtzeitig Auskunft geben.