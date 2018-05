später lesen Straßenbau Straßenbauarbeiten bei Habscheid und Großkampenberg Teilen

Twittern

Teilen



Wegen Straßenbauarbeiten muss die L 1 zwischen der Einmündung L 1/L 16 bei Habscheid und Großkampenberg noch bis zum 14. Mai für den Verkehr voll gesperrt bleiben. Anschließend werden, wie bereits angekündigt, die Bauarbeiten im nächsten Bauabschnitt, zwischen Großkampenberg und der Einmündung L 1/K 157 in Heckhuscheid, ausgeführt. Dafür muss in der Zeit vom 15. Mai bis voraussichtlich zum 29. Juni in diesem Streckenabschnitt eine Vollsperrung für den Verkehr eingerichtet werden.