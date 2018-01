Sturmtief: Forstamt warnt vor Waldbesuchen

Umgerissene Bäume, Stromausfälle, beschädigte Dächer: Tief Burglind hat etliche Schäden hinterlassen. Das Forstamt Prüm warnt davor, in diesen Tagen die Wälder zu besuchen. Von Fritz-Peter Linden und Frank Auffenberg

Das erste Sturmtief des Jahres hat am Mittwoch überall in der Eifel seine Spur hinterlassen: Quer durch die Region stürzten in den Wäldern Bäume um – und auf die Straßen.

Peter Wind, Chef des Forstamts Prüm, sprach eine vorsorgliche Warnung aus: Niemand solle in diesen Tagen in die Wälder gehen. Noch sei nicht zu ermessen, wo und wieviele Bäume dort umgefallen oder so stark beschädigt seien, dass sie eine Gefahr darstellen: „Ich möchte jeden vor dem betreten unserer Wälder warnen – so lange es keine Entwarnung gibt, besteht dort akute Lebensgefahr“, sagte Wind am Mittwochmittag.

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

„Ob unser Wald hart getroffen worden ist, können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Bis der Orkan nicht ganz abgeklungen ist, habe ich allen Mitarbeitern strikt verboten, die Flächen zu betreten“, ergänzt er. Sofern es nicht unbedingt notwendig ist, empfiehlt er auf jeden Waldspaziergang in den kommenden Tagen zu verzichten. „Laubwälder sind dabei etwas unbedenklicher, aber besonders Fichtenbestände sollten unbedingt gemieden werden.“

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

Wind bittet um Verständnis dafür, dass die Bestände erst in den kommenden Tagen komplett beurteilt werden können. „Bevor man zur nächsten Waldwanderung aufbricht, bitte ich darum, uns die Möglichkeit zu geben, die Bäume auf Schäden zu prüfen.“

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

FOTO: Fritz-Peter Linden / TV

Der Forstamtsleiter mahnt dazu, die Warnungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es ist keine Übertreibung: Jeder Waldbesuch ist gerade lebensgefährlich.“ Sobald zum Nachmittag hin der Sturm abklinge, werde man von Forstseite aus nach und nach die Flächen kontrollieren: „Bis wir nichts anderes bekanntgeben, bleibt die Gefahrenlage bestehen.“

In etlichen Orten fiel vorübergehend der Strom aus, darunter Büdesheim, Wallersheim, Winterscheid, Winterspelt, Kleinlangenfeld, Neuendorf und Olzheim in der Verbandsgemeinde (VG) Prüm. Auch die Obere Kyll war zeitweise ohne Strom - darunter die Orte Feusdorf, Esch, Gönnersdorf, Lissendorf, Reuth, Stadtkyll und Steffeln. In der gesamten Region waren nach Angaben von RWE-Tochter Westnetz rund 10 000 Bürger davon betroffen, die Störungen seien im Lauf des Morgens aber wieder behoben worden.

Die Feuerwehr Prüm berichtet von etwa 20 Einsätzen seit 6 Uhr, unter anderem musste die Landesstraße 20, die über den Schwarzen Mann führt, zeitweise gesperrt werden, weil dort zahlreiche Bäume und Äste auf die Fahrbahn gestürzt waren. Außerdem seien einige Autofahrer nicht mehr weitergekommen, sagt der stellvertretende Wehrführer Tobias Kickertz: Vor und hinter ihnen waren Bäume auf die Straße gekracht. Niemand wurde verletzt, die L 20 war bald darauf wieder freigeräumt. Auch in der Stadt Prüm behinderten umgekippte Bäume den Verkehr, genau so wie in und bei Kerschenbach, Ormont, Jünkerath (Obere Kyll) und Steinmehlen und Willwerath (VG Prüm). In der Verbandsgemeinde Arzfeld stürzten unter anderem in Krautscheid und zwischen Philippsweiler und Eilscheid Bäume auf die Straßen. In Schönecken warf der Wind einen Baum um, der dann auf eine Stromleitung und quer über die Straße stürzte.

Unter anderem in Fleringen und Prüm flogen an einigen Häusern Ziegel von den Dächern, in Fleringen wurde dadurch ein Auto beschädigt.