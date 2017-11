später lesen Täter stecken 25 Heuballen an Teilen

Dreis-Brück (mh) Unbekannte haben 25 Heuballen auf einer Wiese in der Nähe der Kläranlage in Dreis-Brück am Samstagmorgen angezündet. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren löschten den Brand.