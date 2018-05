Tag des Wanderns mit dem Eifelverein

Gemeinsam mit dem Deutschen Wanderverband haben die örtlichen Wandervereine jährlich am 14. Mai einen „Tag des Wanderns“ eingeführt. Auch die Wanderfreunde des Eifelvereins Prüm beteiligen sich Montag an dieser großen Wanderaktion. Gewandert wird eine Strecke von elf Kilometern, die leicht zu gehen ist. Ausgangspunkt ist der Drees in Oberehe. Abfahrt ist am Montag um 13 Uhr am Prümer Sommer Platz. Es besteht Mitfahrgelegenheit gegen einen Kostenbeitrag von fünf Euro. Wanderführerin ist Mathilde Weinandy.