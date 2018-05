Arzfelder Landfrauen besuchen Pfälzer Spargelbauern

(red) Der erste Tagesausflug der Arzfelder Landfrauen in diesem Jahr führte in die Pfalz nach Dudenhofen zum Spargelhof Zürker, wo den Landfrauen Spargelanbau, Ernte und die Bewirtschaftung von Spargelkulturen erklärt wurde. Anschließend ging es in die Produktionshalle, wo alles in Handarbeit verarbeitet wird. In der Hofschänke konnten alle den frischen Spargel genießen. Am Nachmittag ging es nach Speyer, dort hatten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden.⇥Foto:Landfrauen