Kinder finden Freude am Tanzen

(red) Unter dem Motto „Tanz mit mir“ hat sich in der Kita St Maria Magdalena in Arzfeld eine Gruppe von acht Kindern im Alter von drei und vier Jahren zusammengefunden, um ihre Begeisterung für Musik und Tanz auszuleben. In einem zehnwöchigen Projekt unter der Leitung von Anerkennungspraktikantin Lisa Gierenz lernten die Kinder verschiedene Tanzstile kennen. Sie studierten auch eine eigene Choreografie ein und präsentierten diese vor Publikum. ⇥Foto. Kita