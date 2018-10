Ein Sonntag zum Abheben

Besser hätte es nicht laufen können: Oben Sonne, unten frische Temperaturen, und in den Straßen von Prüm und den Stadtteilen Dausfeld und Niederprüm bummeln die Besucher.

Kurz: Es ist Mantelsonntag in der Abteistadt. Der heißt so, weil man sich dabei das wärmende Stück Kleidung für den Winter beschaffen soll. Das Angebot ist aber so groß, dass gewiss auch moch das eine oder andere Teil dabei herausspringt. Wenn man nicht gleich die Cafés und Restaurants stürmt, die ebenfalls geöffnet sind. Oder den internationalen Bauernmarkt am Konvikt, mit allerlei Spezialitäten aus der Heimat und den Nachbarländern. Bis weit in den Nachmittag strömen die Besucher – und der Himmel bleibt wolkenlos blau.

FOTO: Fritz-Peter Linden

Der Spaß dauert noch bis 18 Uhr.

