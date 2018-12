Es geht, wie sich das auch auf der Sellericher Bühne gehört, ziemlich hoch her in der Geschichte: Am 20. Hochzeitstag mit seiner Frau Mia erfährt Bürgermeister und Gastwirt Jakob, dass er Vater einer erwachsenen Tochter ist. Und seine Jugendliebe Petra will ihn zusammen mit dem gemeinsamen Sprössling Eva besuchen. Aber wie soll er das seiner Frau schonend beibringen? Hilfe von seinem besten Freund Karl ist nicht zu erwarten, denn die beiden haben sich zerstritten. Die Bedienung Paula, der Polizist Edgar und Tratschweib Hilde verursachen zuverlässig zusätzliche Turbulenzen. Und so läuft die Feier zum 20. Hochzeitstag mächtig aus dem Ruder …

Traditionell wird der Dreiakter in Eifeler Dialekt gespielt. Die Aufführungstermine im Gemeindehaus Sellerich: Samstag, 12. Januar, 20 Uhr, anschließend Tanz; Sonntag, 13. Januar, 19 Uhr; Samstag, 19. Januar, 20 Uhr, anschließend Tanz; Sonntag, 20. Januar, 19 Uhr.

Der Vorverkauf hat begonnen, Karten erhält man bei Stefan Hillen, Telefon 06551/70111, und bei Rita Weinand, Telefon 06558/900770.

Information im Internet:

www.facebook.com/theatersellerich