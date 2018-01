später lesen Tierquäler Unbekannter vergiftet Schäferhund in Nimshuscheid Teilen

Die Polizei Prüm fahndet nach einem Unbekannten, der in Nimshuscheid einen Schäferhund vergiftet und getötet hat. Nach Angaben der Inspektion wurde am vergangenen Samstag auf einem Privatgrundstück in der Hauptstraße von Nimshuscheid ein Köder mit Rattengift ausgelegt. Ein drei Jahre alter Schäferhund fraß den Köder auf und verendete unter großen Qualen.