Prüm (red) Der Energieberater hat am Freitag, 1. Dezember, von 8.30 bis 12.15 Uhr Sprechstunde in der Verbandsgemeindeverwaltung in Prüm, Tiergartenstraße 54. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.