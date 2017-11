später lesen Tourist-Information Arzfeld ehrt treue Urlaubsgäste FOTO: (e_reg ) FOTO: (e_reg ) Teilen

Irrhausen (red/scho) Für langjährige Urlaubstreue zur Ferienregion Arzfeld und dem Restaurant und der Pension "Im Pfenn", Familie Urfels in Irrhausen, wurde kürzlich das Ehepaar Rita und Freddy Verley aus Borgerhout in Belgien von der Tourist-Information Arzfeld geehrt. Das Ehepaar Verley kommt nun schon seit 20 Jahren regelmäßig in den Islek, um seinen Urlaub in der Eifel zu verbringen.