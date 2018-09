später lesen Antikmarkt Trödelmarkt lockt nach Prüm Teilen

() In der Mehrzweckhalle und auf dem Ausstellungsgelände in Prüm wird am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, jede Menge zum Stöbern angeboten: Beim Antik- und Trödelmarkt, geöffnet am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag (zugleich Eröffnungstag des Prümer Sommers in der Innenstadt) von 11 bis 18 Uhr.