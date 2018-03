Die 24-jährige Maren aus Pronsfeld ist an Leukämie erkrankt (der TV berichtete). Um einen Stammzellenspender zu finden, hat man im Dorf eine Typisierungs-Aktion angesetzt – sie ist am Samstag, 27. Januar, in der Turnhalle der Gemeinde: Dort kann man eine Speichelprobe abgeben, die dann zur Typisierung – der Analyse der wesentlichen Merkmale – verwendet wird. Die Aktion läuft von 11 Uhr bis 16 Uhr.